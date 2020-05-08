Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в ведомстве заявили, что на всех этапах снятия ограничений режим самоизоляции будет оставаться обязательным для людей, которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания.

Кроме того, Росподрубнадзор говорит о важности сохранения формата работы «на удаленке», если он не мешает функционированию предприятия.

Также на всех этапах снятия ограничений будет оставаться обязательным использование защитных медицинских масок при любом выходе на улицу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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