Число летальных исходов из-за COVID-19 в Британии превысило 31 тысячу человек

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В Британии от нового типа коронавируса COVID-19 за сутки скончались 626 пациентов. Об этом сообщает Express.

Общее число жертв коронавирусной инфекции за время пандемии возросло до 31 241 человека.

Кроме того, за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 4 649 человек. Общее число выявленных случаев заражения достигло 211 364.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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