Путин рассказал о здоровье Мишустина

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Президент России Владимир Путин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идет на поправку, пишет РИА «Новости».

«Там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается», — сказал Путин.

Президент добавил, что Мишустин каждый день на связи и активно работает.

В России выявлено почти 189 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1 723 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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