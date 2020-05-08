Путин рассказал о здоровье Мишустина
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Президент России Владимир Путин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идет на поправку, пишет РИА «Новости».
«Там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается», — сказал Путин.
Президент добавил, что Мишустин каждый день на связи и активно работает.
В России выявлено почти 189 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1 723 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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