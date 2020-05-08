Власти Москвы уточнили порядок наложения штрафов за отсутствие масок и перчаток на улицах

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Ношение только одного средства защиты — маски или перчаток — повшечет наложение штрафа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника столичного главконтроля Евгения Данчикова.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — говорится в сообщении.

За несоблюдение правил на работе или в магазине москвичи заплатят штраф в четыре тысячи, а в такси или общественном транспорте — пять тысяч рублей.

Согласно указу мэра Сергея Собянина, с 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. В столице коронавирусом заразились 98 тысяч, скончались 956 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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