В Испании возросли суточные показатели смертей и заражений коронавирусом

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В Испании за сутки врачи подтвердили 1095 заражений и 229 смертей, пишет минздрав страны.

В последние дни число новых заражений не превышало тысячу. 7 мая было выявлено 754 случая. За сутки умерли 229 человек, что также больше вчерашнего показателя (213 смертей).

Всего в Испании коронавирусом заразились 256 тысяч, скончались 26 тысяч, выздоровели почти 164 тысячи. До 24 мая в стране действует режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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