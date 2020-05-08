В Подмосковье от коронавируса вылечились 800 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/13075507/AP_20126661610687-pic905-895x505-25756.jpg">

В Подмосковье с начала эпидемии от коронавируса вылечились 813 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

«Выздоровели и выписались 813 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели больше 18 тысяч, скончались 175 пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о продлении самоизоляции до конца мая и о введении «масочного режима» с 12 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России за сутки выявлено 10 699 заражений коронавирусом

— В России проведено почти 5 млн тестов на коронавирус

— Суды России могут вернуться к работе с 12 мая