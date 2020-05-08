В Подмосковье от коронавируса вылечились 800 человек
В Подмосковье с начала эпидемии от коронавируса вылечились 813 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
«Выздоровели и выписались 813 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели больше 18 тысяч, скончались 175 пациентов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о продлении самоизоляции до конца мая и о введении «масочного режима» с 12 мая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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