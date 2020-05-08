В России проведено почти 5 млн тестов на коронавирус
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В России проведено более 4,98 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.ру» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Отмечается, что за минувшие сутки проведены 184,2 тыс. тестов на COVID-19.
В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находятся 292 469 человек.
По последним данным, в России выявлено 177 160 заболевших, 23 803 человека выздоровели, 1625 скончались.
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