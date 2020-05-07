Доктор Мясников объяснил невысокое число выздоровевших от COVID-19
Врач Александр Мясников в программе «Спасибо, доктор» на Youtube-канале Соловьев LIVE объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса в России.
По его словам, в официальной статистике под числом выздоровевших подразумеваются именно выписанные из больницы граждане. Доктор напомнил, что многие переносят заболевание в легкой форме, без госпитализации.
«23 тысячи – это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные – выздоровевшие», — сказал он.
По последним данным, в России от коронавируса вылечились 23,8 тыс. человек. Зарегистрировано 177,1 тыс. случаев COVID-19, 1,6 тыс. человек умерли.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
— «Из ряда фантастики»: врачи о необычных пациентах с COVID-19