В Подмосковье от коронавируса с начала пандемии вылечились более 650 человек
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В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 47 пациентов, общее число излечившихся в регионе достигло 658, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.
«Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек», — говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе зафиксировали еще 842 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 17 432 человек, погибли 156 пациентов.
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