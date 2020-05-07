В Подмосковье от коронавируса с начала пандемии вылечились более 650 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/12966037/photo_2020-02-18_14-55-07-pic905-895x505-82778.jpg">

В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 47 пациентов, общее число излечившихся в регионе достигло 658, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.

«Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе зафиксировали еще 842 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 17 432 человек, погибли 156 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в России выявлено 11231 случай COVID-19

— Власти Крыма начнут снимать ограничения на работу предприятий с 18 мая

— В Москве от коронавируса за сутки излечились 769 человек