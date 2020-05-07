В Москве от коронавируса за сутки излечились 769 человек
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За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 769 пациентов, общее число излечившихся от инфекции в столице достигло 9 227 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 769 человек», — сказала Ракова.
Она добавила, что каждый пациент перед выпиской из-под наблюдения проходит исследование на отсутствие коронавируса в организме.
По официальным данным, в настоящее время в Москве от коронавируса погибли 905 человек.
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