Disneyland в Шанхае 11 мая начнет принимать посетителей

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Парк развлечений Disneyland в Шанхае, который был закрыт в январе из-за коронавируса, 11 мая начнет вновь принимать посетителей. Об этом сообщила администрация парка на своей странице в Weibo.

Уточняется, что работа парка развлечений будет возобновлена не в полном объеме. В частности, посредством лимитированной продажи билетов будет ограничен поток посетителей.

На всех возобновивших до этого работу объектах приняты необходимые меры безопасности, отметили в администрации парка. Посетители проходят санитарный контроль на входе, на территории парка необходимо носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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