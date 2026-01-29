Размер шрифта
США хотят устранить присутствие России и Китая в Венесуэле

Рубио: США добиваются от Венесуэлы устранения присутствия РФ, КНР и Ирана
Mandel Ngan/Pool via Reuters

США хотят устранения присутствия России, Китая и Ирана в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам в американском сенате, передает ТАСС.

«Впервые за 20 лет у нас идут серьезные разговоры о размывании и устранении иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия», — сказал он.

По его словам, если бы президент Венесуэлы Николас Мадуро остался у власти, «ничего этого не было бы возможно».

«Теперь у нас есть подлинная возможность не просто создать системные перемены внутри страны с нашей помощью», — сказал госсекретарь США про Венесуэлу.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон ставит перед собой цель, что Венесуэла должна перестать быть «центральной базой операций для всех геополитических противников» США, чем страна была при Мадуро.

В ходе слушаний Рубио также заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время недавнего визита в Венесуэлу обсудил с руководством страны важные вопросы потенциального сотрудничества.

Ранее глава Госдепа заявил о готовности применить силу против Венесуэлы.
 
