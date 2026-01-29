Самыми дисциплинированными заемщиками в РФ оказались люди «советского воспитания»

В России самые дисциплинированные заемщики — это пенсионеры, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Там отметили, что обычно это люди «советского воспитания»: они привыкли тщательно планировать расходы. Среди пенсионеров, по информации НАПКА, меньше всего должников.

«Эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию — крайняя мера», — отметили в ассоциации.

В четвертом квартале 2025 года в России вновь зафиксирован рост среднесрочной просрочки по кредитным картам и картам с овердрафтом (краткосрочной банковской услугой, позволяющей в пределах одобренного лимита тратить больше средств, чем есть на счете).

По данным Объединенного кредитного бюро, доля задолженности с просрочкой от 30 до 90 дней выросла до 1,9% после снижения в третьем квартале до 1,6%.

Ранее бухгалтер украла почти 7 млн рублей, чтобы покрыть долги мужа-игромана.