Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Самыми дисциплинированными заемщиками в РФ оказались люди «советского воспитания»

НАПКА: самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

В России самые дисциплинированные заемщики — это пенсионеры, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Там отметили, что обычно это люди «советского воспитания»: они привыкли тщательно планировать расходы. Среди пенсионеров, по информации НАПКА, меньше всего должников.

«Эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию — крайняя мера», — отметили в ассоциации.

В четвертом квартале 2025 года в России вновь зафиксирован рост среднесрочной просрочки по кредитным картам и картам с овердрафтом (краткосрочной банковской услугой, позволяющей в пределах одобренного лимита тратить больше средств, чем есть на счете).

По данным Объединенного кредитного бюро, доля задолженности с просрочкой от 30 до 90 дней выросла до 1,9% после снижения в третьем квартале до 1,6%.

Ранее бухгалтер украла почти 7 млн рублей, чтобы покрыть долги мужа-игромана.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!