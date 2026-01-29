Цена золота обновила исторический максимум

На бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость фьючерса на золото опять обновила исторический максимум, сообщает ТАСС.

По данным агентства на 2:14, фьючерс торговался по $5 405,38 за тройскую унцию. А спустя пять минут его цена увеличилась до $5 521,86.

Прошлый исторический максимум стоимости драгметалла бал зафиксирован около полуночи. Тогда оно прибавило в цене +2,69% и торговалось по $5 382,52 за тройскую унцию.

На этом фоне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет. По его мнению, такой стоимости драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. В то же время периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, в результате чего цены опустятся до $3,5-4 тыс. за унцию.

