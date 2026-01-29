Союзники США пытаются убедить Трампа не атаковать Иран

NYT: союзники США на Ближнем Востоке требуют не допустить конфликта с Ираном

Союзники США на Ближнем Востоке настаивают на предотвращении военного удара по Тегерану, который мог бы ввергнуть регион в более масштабный конфликт. Об этом сообщила газета The New York Times.

Американские союзники в регионе на протяжении нескольких недель пытались снизить напряженность, с тех пор как президент Дональд Трамп впервые пригрозил военной интервенцией в связи с подавлением протестов в Иране.

В офисе министра иностранных дел Египта Бадра Абделатти сообщили, что он провел отдельные беседы со своими коллегами из Ирана и США Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, призвав к деэскалации.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал к «урегулированию споров путем диалога таким образом, чтобы это способствовало безопасности и стабильности в регионе».

Иранские официальные лица заявили, что любое нападение спровоцирует ответные действия на Ближнем Востоке против союзников США, на территории которых расположены американские военные базы, что вызывает у таких стран, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, опасения по поводу возможных последствий крупного конфликта.

По мнению аналитиков, Белый дом, скорее всего, будет добиваться от Ирана значительных уступок, включая прекращение обогащения урана и ограничения на производство баллистических ракет. Однако не ясно, будет ли Иран готов рассмотреть эти требования.

28 января замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем.

Ранее Трамп сообщил о приближении к Ирану «огромной армады» военных кораблей.