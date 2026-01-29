В Госдуме предложили новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

Индивидуальным предпринимателям (ИП) с детьми-инвалидами предложили дать право уменьшать налог по упрощенной системе налогообложения на медицинские и физкультурно-оздоровительные расходы, передает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата Госдумы Владимира Кошелева к премьеру Михаилу Мишустину.

В материале уточняется, что для этого предлагается изменить главу 26.2 НК РФ. Вычет из суммы налога расходов на медицинские услуги, спорт и лекарства для детей-инвалидов сделает единым подход к поддержке таких семей в налоговом законодательстве.

Парламентарий отметил, что сейчас ИП лишены таких льгот. Из-за этого государство возвращает средства, потраченные на реабилитацию ребенка-инвалида, работающим по найму родителям, но не индивидуальным предпринимателям. Такая ситуация создает неравенство граждан по форме занятости, а это противоречит социальной справедливости.

«В семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, наиболее распространена модель, когда один родитель вынужден полностью прекратить трудовую деятельность для осуществления постоянного ухода за ребенком, а второй родитель берет на себя 100% финансового обеспечения семьи. Часто этот родитель регистрируется как ИП (без сотрудников) для ведения микробизнеса, чтобы иметь более гибкий график или максимизировать доход», — сообщил депутат.

Он добавил, что при таком положении дел семья сейчас совершенно лишена права на налоговые вычеты.

В начале января Госдума разъяснила правила налога на профессиональный доход для граждан. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что режим налога на профессиональный доход является значительным шагом по легализации деятельности граждан, работающих на себя, однако он не распространяется на продажу подакцизных товаров, операции с криптовалютой и перепродажу имущества.

