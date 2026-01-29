Размер шрифта
В Британии дали совет США по ситуации вокруг Украины

UnHerd: США нужно искать первопричины конфликта на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

США необходимо сосредоточиться на устранении первопричин происходящего на Украине, чтобы реализовать свой мирный план. Об этом пишет британский журнал UnHerd.

«В течение нескольких месяцев администрация Трампа продвигала простую формулу прекращения войны на Украине: Киев должен уступить территорию в обмен на американские гарантии безопасности... Этот компромисс остается в центре усилий США по посредничеству в мирном соглашении», — сообщают журналисты.

Американским переговорщикам потребуется стратегия для завершения текущего конфликта, которая перестанет ставить территорию в центр мирных переговоров, пишет британский журнал.

«Вывод войск из Донецка является символической победой для Москвы и не гарантирует окончания вооруженных действий», — отмечается в статье.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Помимо этого, Мерц не согласился с призывами к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу российско-украинского конфликта.

Ранее на Украине рассказали, какие гарантии безопасности нужны стране.
 
