США необходимо сосредоточиться на устранении первопричин происходящего на Украине, чтобы реализовать свой мирный план. Об этом пишет британский журнал UnHerd.

«В течение нескольких месяцев администрация Трампа продвигала простую формулу прекращения войны на Украине: Киев должен уступить территорию в обмен на американские гарантии безопасности... Этот компромисс остается в центре усилий США по посредничеству в мирном соглашении», — сообщают журналисты.

Американским переговорщикам потребуется стратегия для завершения текущего конфликта, которая перестанет ставить территорию в центр мирных переговоров, пишет британский журнал.

«Вывод войск из Донецка является символической победой для Москвы и не гарантирует окончания вооруженных действий», — отмечается в статье.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Помимо этого, Мерц не согласился с призывами к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу российско-украинского конфликта.

