В мире выявлено более 3,5 млн случаев COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 млн. Об этом говорится в статистике на сайте организации.

По данным ВОЗ, число летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи — всего более 243 тысяч человек умерли от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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