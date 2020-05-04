Более 2,5 тысячи осужденных освобождены в Белоруссии по амнистии по случаю 75-летия Победы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/580/12781580/Depositphotos_73382155_l-2015-pic905-895x505-31198.jpg">

В Белоруссии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из мест лишения свободы по амнистии были освобождены более 2,5 тысячи осужденных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По предварительным данным, амнистия коснулась порядка 9 тысяч осужденных, которые отбывают наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

В частности, сокращен срок наказания на год более чем 4,5 тысячи осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, сократили срок наказания на два года.

Кроме того, амнистированными осужденными возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти в $2 млн.

В ведомстве отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, поэтому освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки в стране.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков: Путин не обозначил свою позицию по амнистии ко Дню Победы

— «Известия»: в Госдуме предлагают объявить амнистию по «легким» статьям КоАП