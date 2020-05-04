В Грузии откроют въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

Власти Грузии объявили о том, что с 5 мая снимают ограничения на передвижения в Батуми и Кутаиси. Об этом сказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, со вторника в этих городах снимут все ограничения на въезд и выезд. «Останутся определенные ограничения в Тбилиси и Рустави», — цитирует его ТАСС. Однако и они будут сняты, вероятно, в течение этой недели, добавил он.

Гахария отметил, что такое решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации в приграничных районах.

По последним данным, в Грузии подтвердили 593 случая заражения, выздоровели 223 человека, умерли — девять человек.

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