В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились восемь человек
Количество новых случаев заражения в Республике Корея за сутки увеличилось на восемь и оставило 10 801, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
По данным ведомства, все восемь новых случаев заражения являются завозными из-за границы. Также за последние 24 часа от инфекции погибли два человека, всего с начала пандемии погибли 252 пациента.
За минувшие сутки от коронавируса в республике вылечились 34 человека, всего полностью излечились от COVID-19 9 217 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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