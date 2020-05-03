В Саудовской Аравии за сутки вявлено 1,5 тысячи случаев коронавируса
За минувшие сутки в Саудовской Аравии было зафиксировано 1552 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление официального представителя Минздрава страны Мохаммада Абед эль-Али.
По его словам, общее число случаев инфицирования увеличилось до 27 011.
«19% заболевших за последний день коронавирусом — граждане Саудовской Аравии, 81% — иностранцы. 16% женщин и 84% мужчин», — сказал Абед эль-Али.
Он также добавил, что число смертей от COVID-19 возросло до 184.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Почти 25,3 тысячи заражений зафиксировано в Португалии за время пандемии
— Превысили 3,5 млн: COVID-19 бьет рекорды