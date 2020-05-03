Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений в России

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Увеличение числа заражений происходит из-за расширения охвата тестирования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалея Александра Гинцбурга.

«Цифра растет, потому что расширяется тестирование», — сказал Гинцбург.

Эпидемиолог добавил, что прирост заболевших не означает углубления пандемии. Он также напомнил, что за последние 10 дней число анализов увеличилось в два раза.

В России коронавирусом заразились 134 тысячи, скончались 1280 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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