Ученые обнаружили новую причину смерти от коронавируса
Нехватка витамина D может увеличивать вероятность смерти от коронавируса. Соответствующее исследование ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии опубликовано на портале Research Square.
Исследователи сравнили уровни витамина D в 20 европейских государствах. Обнаружилась обратная зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.
«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в исследовании.
Также отмечается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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