В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

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В Южной Корее за прошедшие сутки было зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в стране.

Уточняется, 10 новых случаев заболевания коронавирусом были привезены из-за границы. Всего на данный момент в Южной Корее 1091 импортированный случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране составляет 10 793 человека.

Число погибших составляет 250 человек.

Отмечается, что за минувший день из больниц выписались 60 человек, общее число выздоровевших составляет 9 183 человека.

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