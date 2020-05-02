В Британии от COVID-19 скончались более 24 тысяч человек

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В Британии число жертв коронавируса нового типа COVID-19 за сутки увеличилось на 621. Об этом сообщает The Guardian.

Общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 28 131.

Кроме того, положительные результаты анализов на коронавирус за сутки получили 4806 граждан. Общее число зараженных в стране выросло до 182 260.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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