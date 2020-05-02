Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что болезнь у него протекала в форме средней тяжести. Врач также добавил, что на компьютерной томографии у него был зафиксирован определенный объем поражения легких.

Проценко уточнил, что проходил лечение неамбулаторно, по той же терапии, которая назначается пациентам больницы.

Денис Проценко получил положительный результат анализа на коронавирус 1 апреля.

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