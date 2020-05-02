В нидерландском зоопарке впервые родилась панда

В зоопарке Ouwehands нидерландского Ренена впервые появился на свет детеныш большой панды. Об сообщается на сайте парка.

Он родился в пятницу, 1 мая.

В настоящее время детеныш и его мать чувствуют себя хорошо.

«В настоящее время маму У Вэнь и ее детеныша оставляют в покое. Когда через несколько месяцев детеныш покинет материнское логово, мы сможем узнать, какого он пола», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что тогда же панде дадут имя.

Родившийся детеныш принадлежит Китаю, как и его родители У Вэнь и Син Я. В Нидерландах он останется четыре года, после чего его передадут КНР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выявили новый вид красных панд

— Самец панды сделал валентинку для подруги в зоопарке Москвы

— В Московском зоопарке панды начали учиться рисованию