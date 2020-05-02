В нидерландском зоопарке впервые родилась панда
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В зоопарке Ouwehands нидерландского Ренена впервые появился на свет детеныш большой панды. Об сообщается на сайте парка.
Он родился в пятницу, 1 мая.
В настоящее время детеныш и его мать чувствуют себя хорошо.
«В настоящее время маму У Вэнь и ее детеныша оставляют в покое. Когда через несколько месяцев детеныш покинет материнское логово, мы сможем узнать, какого он пола», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что тогда же панде дадут имя.
Родившийся детеныш принадлежит Китаю, как и его родители У Вэнь и Син Я. В Нидерландах он останется четыре года, после чего его передадут КНР.
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