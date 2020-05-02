У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Пуэрто-Рико, передает геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах к югу от населенного пункта Таллабоа.

Очаг залегал на глубине 4,3 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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