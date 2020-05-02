В Петербурге от коронавируса вылечились более 870 человек
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В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечились 877 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Отмечается, что в общей сложности в Петербурге зафиксировано 4 734 пациента с COVID-19.
Скончались от вируса 33 человека.
В настоящее время на карантине находятся 3282 пациента, из них 74 — в обсерваторе, 428 — на самоизоляции, 2780 — контактные.
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