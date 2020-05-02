В Петербурге от коронавируса вылечились более 870 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/13058377/corona-pic905-895x505-95009.jpg">

В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечились 877 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Отмечается, что в общей сложности в Петербурге зафиксировано 4 734 пациента с COVID-19.

Скончались от вируса 33 человека.

В настоящее время на карантине находятся 3282 пациента, из них 74 — в обсерваторе, 428 — на самоизоляции, 2780 — контактные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом

— Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости коронавирусом

— В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 49 человек