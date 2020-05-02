Собянин заявил о возможном сокращении выдачи пропусков в Москве

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Столичные власти готовы ужесточить режим ограничений в Москве, если этого потребует ситуация, передает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — заявил он.

В этом случае цифровой пропуск будет использован в качестве основного инструмента ужесточения режима, то есть будет сокращен объем выдаваемых пропусков, отметил мэр.

За прошедшие сутки в России выявили 9 623 случая заражения коронавирусом. В Москве заразилось наибольшее количество человек — 5 358.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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