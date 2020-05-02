В Китае за сутки выявлен лишь один заразившийся коронавирусом
За последние сутки в Китае диагностировали коронавирусную инфекцию только у одного человека, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Единственный случай также признан завозным. Всего в Китае на сегодняшний день был выявлен 1671 ввозной случай коронавируса.
При этом за последние 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти от вируса.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В мире заразились вирусом более 3,3 млн человек, выздоровели свыше 1 млн пациентов, умерли — 239 284.
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