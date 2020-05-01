В Китае за сутки выявлено 12 случаев заражения COVID-19

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За прошедшие сутки в Китае было зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно его данным, из 12 новых случаев шесть являются ввозными, а остальные — локальными.

Госкомитет также сообщает, что за минувшие 24 часа вылечились 32 пациента. При этом смертей от коронавируса за это время зафиксировано не было.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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