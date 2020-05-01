В ВОЗ заявили, что Китай не допускает организацию к расследованию по коронавирусу
Представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил, что китайские власти не приглашают организацию принять участие в расследовании о происхождении коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу » target=«_blank»>Sky News.
По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.
«Но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа.
Специалист сообщил, что ВОЗ по-прежнему направляет запросы «в структуры здравоохранения и органы власти Китая» с просьбой о привлечении организации к расследованию.
Галеа также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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