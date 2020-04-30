Число зараженных COVID-19 в Германии превысило 159 тысяч

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В Германии коронавирусной инфекцией заразились 159 119 человек, за сутки зафиксировано 1478 новых случаев. Соответствующие данные приведены на сайте Института Роберта Коха.

За сутки от инфекции скончались 173 пациента, всего число погибших составляет 6,2 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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