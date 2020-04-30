Неосторожное обращение с огнем является причиной 90% пожаров растительности в РФ

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Неосторожное обращение с огнем является главной причиной возгораний сухой растительности на территории России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

По данным министерства, 90% возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем и лишь 1% – из-за умышленных поджогов.

При этом с начала года в России зафиксировано почти 47 тысяч пожаров сухой растительности, заявили в МЧС. Там отметили, что в прошлом году на территории страны наблюдалось на 4 тысячи меньше очагов.

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