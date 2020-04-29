Свыше 157 тысяч человек числятся зараженными COVID-19 в Германии
В Германии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 возросло до более чем 157 тысяч человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха.
За сутки положительный результат тестов на коронавирус получили 1 304 гражданина. Таким образом, общее число заболевших поднялось до 157 641 жителя.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 163 пациента. Общее число летальных исходов в Германии составило 6 115.
Излечившимися от заболевания за время пандемии числятся свыше 120 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч
— В Израиле число заражений коронавирусом превысило 15,7 тысячи