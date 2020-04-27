Израиль разрешит внутренний туризм

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С 3 мая жители Израиля смогут путешествовать внутри страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент Министерства туризма Израиля в России и странах СНГ.

«3 мая вновь начнут принимать гостей цимеры - небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа», — сообщили в департаменте.

Также департамент выразил надежду на скорое открытие страны для иностранцев.

В Израиле коронавирусом заразились больше 15 тыс., скончались 202 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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