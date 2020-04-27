Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила в эфире телеканала «Россия 24» поэтапное снятие самоизоляции после 12 мая.
Попова добавила, что это будет возможно, если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.
В России коронавирусом заразились 87 тыс., скончались почти 800 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врач посоветовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию
— Жители Подмосковья получили около 10 млн цифровых пропусков
— Песков рассказал, на что будут ориентироваться при решении о продлении режима самоизоляции