Минздрав России одобрил допвыплаты медикам в 28 регионах
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Министерство здравоохранения России подписало соглашение с 28 субъектами страны о дополнительных выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что в рамках постановления кабмина от 12 апреля до всех регионов России были доведены межбюджетные трансферты.
В ведомстве также сообщили, что остальные субъекты смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Министерство здравоохранения.
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