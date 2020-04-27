Минздрав России одобрил допвыплаты медикам в 28 регионах

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Министерство здравоохранения России подписало соглашение с 28 субъектами страны о дополнительных выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что в рамках постановления кабмина от 12 апреля до всех регионов России были доведены межбюджетные трансферты.

В ведомстве также сообщили, что остальные субъекты смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Министерство здравоохранения.

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