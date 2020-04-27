Министр просвещения признал неготовность школ к дистанционному обучению

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Министр просвещения России Сергей Кравцов признал, что принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что не все школы и не все учителя были к этому готовы, передает газета «Коммерсант».

По словам Кравцова, министерство исходило из приоритета здоровья школьников и учителей.

«Такая позиция может показаться спорной, я понимаю. Но учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет», — считает министр.

Он отметил, что благодаря введенным мерам пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.

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