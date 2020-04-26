Воробьев отметил, что без самоизоляции «была бы беда»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что без самоизоляции случилась бы беда из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет агентство «Москва».

«Если бы не это, была бы вообще беда. Если бы мы не ввели самоизоляцию, то количество заражений росло бы вместе с распространением вируса. Никаких коек бы не хватило», — сказал Воробьев.

Губернатор призвал всех соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию.

В Москве коронавирусом заразились девять тыс., скончался 71 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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