В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
В настоящее время больница переведена в режим обсерватора, в ней находятся 89 медиков и 60 пациентов, отметила Пеньковская. Она подчеркнула, что данный очаг является «непростым», так как заболевший лифтер имел большое количество контактов.
По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 681 случай — с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 6 250 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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