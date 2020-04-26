В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

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Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

В настоящее время больница переведена в режим обсерватора, в ней находятся 89 медиков и 60 пациентов, отметила Пеньковская. Она подчеркнула, что данный очаг является «непростым», так как заболевший лифтер имел большое количество контактов.

По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 681 случай — с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 6 250 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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