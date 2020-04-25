Жертвами коронавируса стали более 200 тысяч человек по всему миру

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Количество летальный случаев после заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило отметку в 200 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 20.55 мск, вирусом заразились более 2,8 млн человек по всему миру. При этом число жертв составляет 200 698, выздоровели более 824 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России на сегодняшний день заразились 74 588 человек, вылечились 6 250 пациентов, а умерли — 681.

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