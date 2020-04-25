Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина.

Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля. Результаты будут представлены в Минздрав и соответствующие регионы.

В России коронавирусом заразились 74 тыс., скончался 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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