Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 28 апреля. Результаты будут представлены в Минздрав и соответствующие регионы.
В России коронавирусом заразились 74 тыс., скончался 681 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России подготовят рекомендации о мерах предосторожности из-за COVID-19
— Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги
— Кудрин призвал не скупиться на трату запасов ФНБ в условиях пандемии