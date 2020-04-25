Коронавирусом заразились заключенные колонии в Тульской области
Одиннадцать заключенных исправительной колонии №2 в Тульской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.
Отмечается, что наличие коронавируса у них подтвердило тестирование.
В настоящее время все инфицированные находятся под постоянным наблюдением медиков в больнице МСЧ-71 ФСИН.
Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Известно, что лица, которые вступали с пациентами в контакт, также изолированы. Проводится тестирование на наличие вируса.
Всего за минувшие сутки в Тульской области выявлено 73 случая заражения коронавирусом, всего заболели 578 человек. 56 пациентов выздоровели, четверо умерли.
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