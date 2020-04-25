Депутат Госдумы Калашников заразился COVID-19

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Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом, передает ТАСС.

Калашников рассказал, что сейчас находится в больнице.

По словам депутата, он заразился COVID-19 от своего водителя.

По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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