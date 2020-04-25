Число зараженных COVID-19 в Армении достигло 1677

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В Армении за минувшие сутки зафиксировали 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 1 677. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянский единый информационный центр при минздраве республики.

Скончался от инфекции один человек, всего число летальных исходов — 28.

Вылечились от коронавируса 803 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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