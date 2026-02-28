Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве

Потепление в Москве задержится лишь на три дня, после чего в столицу вернутся морозы до −15°C. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, потепление не будет устойчивым. С 28 февраля по 2 марта мегаполис окажется в теплой части циклона, однако затем Москва перейдет в его холодный сектор, и температура опять начнет снижаться.

Синоптик добавила, что на следующей неделе столбики термометров вновь могут опуститься до −10…−15°C. Во второй половине недели ночью ожидается −2…−7°C, днем — около 0°C.

Макарова отметила, что возврат холодов весной — обычное явление, и нынешняя перестройка погодных процессов только начинается. По ее словам, кратковременное потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с Атлантики.

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в последний день зимы и первый весенний день в Москве ожидается плюсовая температура воздуха. Днем будет от 0 до -2°C, в центре возможна оттепель до +1°C, добавила она. Дневная температура в воскресенье в столице будет составлять от -4 до +1°C. В понедельник, 2 марта, ночью прогнозируется от 0 до -5°C, днем — до +3 °C.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда в городе растает снег.