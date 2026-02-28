Размер шрифта
В Госдуме объяснили, почему нельзя отказаться от реагентов в больших городах

Депутат Колтунов: в городах не обойтись без реагентов из-за большой площади
Алексей Куденко/РИА Новости

В крупных городах зимой невозможно отказаться от применения реагентов и заменить ее гранитной крошкой, поскольку площадь поверхности их применения слишком большая. Об этом заявил в интервью ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В меньших городах используется соль, но в крупных городах — это реагенты. И они практически сейчас безвредны», — сказал депутат.

По его словам, в крупных городах используются современные реагенты, не вызывающие аллергии. Кроме того, дополнительный вывоз снега может вызвать излишний трафик на дорогах, добавил Колунов.

До этого заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев объяснил в разговоре с «Газетой.Ru», что раньше в городах средством борьбы с гололедом была смесь соли с песком, но в мегаполисах отказались от этого средства, поскольку песок забивает подземные сливные канализации.

Ранее врачи предупреждали о риске интоксикации у собак при поедании снега с солью и реагентами.

 
